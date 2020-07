BARRON'S: Qual a próxima empresa a atingir o $1 bilião de capitalização?

(DJ Bolsa)-- A Alphabet fechou a semana com um valor de mercado acima de $1 bilião, tornando-se a quarta empresa a chegar à elite das empresas bilionárias cotadas em bolsa, em conjunto com a Apple, a Microsoft e a Amazon.com.

O grupo continua a fazer parte de um clube exclusivo, mas ainda não há um quinto candidato óbvio a caminho deste patamar. Entre as empresas dos EUA, a Facebook parece a próxima da lista, mas a gigante das redes ...

