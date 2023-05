BARRON'S: Quem se segue no Morgan Stanley após saída do CEO James Gorman?

(DJ Bolsa)-- O CEO do Morgan Stanley, James Gorman, vai deixar o cargo nos próximos 12 meses -- iniciando uma sucessão importante numa das maiores empresas de Wall Street, escreve a revista norte-americana Barron's.

No seu reinado de mais de uma década, Gorman transformou o Morgan Stanley numa potência de gestão de património através de aquisições importantes, como a E*Trade Financial em 2020.