BARRON'S: Tesla e outras ações dispararam; como agir numa bolha de mercado

(DJ Bolsa)-- Podemos agora dizer que há uma bolha no mercado de ações?

A este ponto, a resposta tem de ser sim, apesar de essa dever ser a parte fácil, escreve a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana. Os sinais relacionados com uma bolha existem em abundância há já algum tempo, e continuam a ficar mais fortes.