BARRON'S: Verizon sobe após lucros superarem expectativas

(DJ Bolsa)-- As ações da Verizon sobem no pré-mercado depois de a gigante das telecomunicações norte-americana ter reportado lucros por ação que superaram as expectativas dos analistas.

A Verizon reportou um lucro ajustado de 1,41 por ação, contra expectativas de $1,36, e vendas de $32,9 mil milhões, abaixo das previsões de $33,2 mil milhões.