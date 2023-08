BARRON'S: Visa, Mastercard continuam fortes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As empresas de cartões de crédito enfrentam novos desafios -- do Congresso, criptomoedas e startups fintech -- mas a sua posição continua forte, escreve a revista Barron's na edição deste fim de semana.

Durante décadas, a Visa e a Mastercard tiveram quase um duopólio nos pagamentos eletrónicos, e os investidores pagavam um prémio para possuir as ações de cada uma destas ...