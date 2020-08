BARRON'S: Vodafone parece pronta para voltar ao crescimento

(DJ Bolsa)-- A Vodafone Group dececionou tanto os consumidores como os investidores nos últimos anos, disse a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana.

A empresa britânica registou um prejuízo de EUR455 milhões ($534 milhões) no ano fiscal que terminou a 31 de março e no ano anterior cortou o dividendo aos acionistas pela primeira vez.