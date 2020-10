DJ 737 Max da Boeing pode voltar a voar na Europa ainda em 2020 -media

(DJ Bolsa)-- A Agência Europeia para a Segurança da Aviação, ou EASA, disse que o avião 737 Max da Boeing é seguro o suficiente para voltar a voar na Europa no final de 2020, noticia a Bloomberg, citando uma entrevista com Patrick Ky, diretor executivo da agência.

-- A EASA conduziu testes de voo em setembro e está agora a rever a documentação final antes de elaborar uma comitiva sobre aeronavegabilidade ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone