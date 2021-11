DJ Abrdn em negociações para adquirir Interactive Investor por $2 mil milhões

(DJ Bolsa)-- A gestora de fundos escocesa Abrdn PLC entrou em negociações para adquirir a corretora online Interactive Investor, disseram ambas as empresas no sábado, a última aposta no crescimento do comércio de investidores de retalho.

