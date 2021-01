DJ Acionistas da Peugeot aprovam fusão com Fiat Chrysler

(DJ Bolsa)-- Os acionistas da Peugeot SA aprovaram esta segunda-feira a fusão da fabricante de automóveis com a Fiat Chrysler Automobiles NV.

Na assembleia geral extraordinária para debater a fusão, mais de 99% dos votantes aprovaram a combinação.

"Juntos seremos mais fortes do que sozinhos", disse Carlos Tavares, CEO da Peugeot, na reunião.