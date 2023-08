DJ Acionistas do Credit Suisse avançam com processo contra aquisição pelo UBS - media

(DJ Bolsa)-- Pequenos acionistas do Credit Suisse vão avançar esta segunda-feira com um processo na Suíça a pedirem compensação pelas perdas resultantes do resgate do banco pelo rival UBS Group, disse a agência de notícias empresariais suíça AWP Financial News, no domingo.

--A queixa será feita em Zurique, de acordo com Arik Roschke da Associação de Proteção do Investidor ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.