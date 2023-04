DJ Ações da Activision Blizzard caem após Reino Unido rejeitar compra pela Microsoft

(DJ Bolsa)-- As ações da criadora de videojogos Activision Blizzard Inc. caem mais de 10% depois de o regulador para a concorrência do Reino Unido ter rejeitado o acordo da Microsoft Corp. para comprar a empresa por $75 mil milhões.

As ações da Activision caem mais de 12% para $76,21 no pré-mercado. Em janeiro de 2022, a Microsoft disse que tinha chegado a acordo para comprar a empresa por $95 por açã...