DJ Ações da banca europeia afundam com continuação do impacto do colapso do SVB

(DJ Bolsa)-- As ações dos bancos europeus estão novamente a cair de forma acentuada esta quarta-feira, num momento em que os investidores continuam a digerir as implicações para o setor do colapso do Silicon Valley Bank, antes da reunião do Banco Central Europeu de quinta-feira.

Às 1035 TMG, as ações do Credit Suisse Group AG afundavam 21% para 1,77 francos ($1,94), tendo anteriormente caído para ...