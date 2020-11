DJ Ações da Farfetch disparam após investimento de $1,15 mil milhões

(DJ Bolsa)-- As ações da Farfetch disparam esta sexta-feira depois de a empresa ter feito uma parceria global com a Alibaba Group e a Compagnie Financière Richemont SA no âmbito de um investimento de $1,15 mil milhões na plataforma de retalho de moda.

As ações avançam 14% para $42,99, prolongando a subida desde o início do ano.