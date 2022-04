DJ Ações da HBM disparam 65% após acordo com a AstraZeneca

(DJ Bolsa)-- As ações da HBM Holdings Ltd. dispararam esta quinta-feira na Ásia, depois de a empresa ter dito que vai vender os direitos de um anticorpo em desenvolvimento contra tumores à AstraZeneca PLC, num negócio que pode valer $350 milhões.

As ações da biofarmacêutica sediada em Xangai chegaram a subir 65% durante a sessão, a maior subida diária desde a entrada na bolsa de Hong Kong ...

