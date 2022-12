DJ Ações da Sanofi, GSK disparam após rejeição de processo do Zantac nos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações das farmacêuticas Sanofi SA e GSK PLC disparam no início da sessão desta quarta-feira depois de uma juíza dos EUA ter rejeitado um conjunto de processos contra um tratamento para a azia que as duas empresas comercializaram.

Os processos, que eram na ordem das dezenas de milhares, alegavam que o medicamento, com o nome de Zantac, podia causar cancro. A juíza concluiu na terça-feira ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.