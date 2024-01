DJ Ações da Shell e BP acompanham subida do preço do petróleo

(DJ Bolsa)-- As ações das petrolíferas Shell e BP destacam-se esta quinta-feira no FTSE 100, beneficiando com a subida do preço do petróleo devido às crescentes tensões no Médio Oriente.

Há momentos, os títulos da Shell subiam 0,6%, para 2.609,00 pence, ao passo que as da BP ganhavam 1,1% para 477,20 pence.

As petrolíferas acompanham os preços do petró...