DJ Ações do BNP Paribas descem após notícia sobre potencial venda de participação

(DJ Bolsa)-- As ações do BNP Paribas SA caem esta quarta-feira depois de uma notícia de que a Bélgica estará a planear uma venda parcial da sua participação no banco francês.

Citando a agência de participações do Estado belga, a SPFI, a Reuters disse que a Bélgica vai vender um terço da sua participação acionista de 7,8%. A agência vai alienar cerca de 2,7% do banco,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.