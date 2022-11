DJ Ações do Credit Suisse sobem após termos do aumento de capital

(DJ Bolsa)-- As ações do Credit Suisse Group AG sobem esta segunda-feira, depois de o banco ter definido as condições do aumento de capital de $4 mil milhões destinado a financiar uma reestruturação do banco após vários escândalos e prejuízos.

Há momentos, as ações disparavam 4,9% para CHF4,12.

O banco disse que novos investidores qualificados ...