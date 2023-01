DJ Ações estiveram suspensas na Bolsa de Nova Iorque por motivo incerto

(DJ Bolsa)-- A negociação de dezenas de ações cotadas na New York Stock Exchange foi inesperadamente suspensa esta terça-feira, atingindo pesos pesados como a Nike Inc., a Walmart Inc. e a Verizon Communications Inc., entre outros.

Muitas das ações foram suspensas para responder a uma suposta volatilidade, com a justificação avançada a ser a de terem atingido um limite superior ou inferior. Outras ...