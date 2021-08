DJ Administração Biden deve aprovar reforço da vacinação ao fim de 6 meses

(DJ Bolsa)-- Reguladores dos EUA devem aprovar um reforço da vacinação para adultos a partir de pelo menos seis meses depois da dose anterior, em vez dos oito meses anunciados previamente, de acordo com fontes próximas do processo. Esta medida surge num momento em que a administração Biden aumenta os esforços para reforçar a imunização da população.

