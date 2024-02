DJ Ahold Delhaize falha previsões com custos mais elevados

(DJ Bolsa)-- A Ahold Delhaize reportou uma queda de 44% do lucro líquido do quarto trimestre depois de ter registado custos mais elevados, ficando aquém das previsões do mercado.

A empresa holandesa disse esta quarta-feira que o lucro líquido do trimestre caiu para 451 milhões de euros ($483 milhões) comparando com EUR809 milhões no período homólogo e com as expectativas de EUR550 milhões, de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.