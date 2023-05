DJ Ahold Delhaize: Lucro líquido supera expectativas do mercado no 1T

(DJ Bolsa)-- A Royal Ahold Delhaize NV reportou esta quarta-feira uma subida de 2,7% do lucro líquido no primeiro trimestre, batendo as previsões, e manteve o outlook para o total do ano.

A grossista holandesa registou um lucro líquido de 561 milhões de euros ($614,9 milhões) comparando com EUR546 milhões no período homólogo e um consenso de EUR542 milhões, obtido no website da empresa.

