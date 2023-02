DJ Ahold Delhaize reporta lucro líquido no quarto trimestre acima do esperado

(DJ Bolsa)-- A Royal Ahold Delhaize NV disse esta quarta-feira que o lucro líquido do quarto trimestre subiu 28%, batendo as previsões e disse que espera que o EPS subjacente deste ano fique perto dos níveis de 2022.

A retalhista holandesa teve um lucro líquido no trimestre de EUR809 milhões, comparando com EUR634 milhões no período homólogo e um consenso de EUR589 milhões, retirado do site da empresa....