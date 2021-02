DJ Ahold passa a prejuízos no quarto trimestre devido a subida dos custos

(DJ Bolsa)-- A Koninklijke Ahold Delhaize NV registou um prejuízo líquido no quarto trimestre de 2020 devido à subida dos custos associada à unidade da retalhista nos EUA.

A empresa holandesa apresentou um prejuízo líquido de 9 milhões de euros ($10,9 milhões) no trimestre, face a um lucro líquido de EUR544 milhões no período homólogo.