DJ AIE: Ásia deve dominar procura de petróleo este ano com reabertura da China

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Agência Internacional de Energia, ou AIE, reviu em alta as previsões para a procura de petróleo este ano para um novo nível recorde, com a reabertura da China a alimentar o aumento das viagens aéreas na Ásia, acrescentando à sua previsão de que a produção russa continua surpreendente resiliente às sanções ocidentais.

A agência disse no seu relatório mensal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.