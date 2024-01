DJ AIE: Crescimento da procura por crude deve regressar à tendência pré-pandemia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O crescimento da procura mundial de petróleo abrandou significativamente no final do ano passado e deve enfraquecer ainda mais, marcando um regresso às tendências anteriores à pandemia, de acordo com a Agência Internacional de Energia, ou AIE.

A organização afirmou esta quinta-feira no relatório mensal que o crescimento deverá diminuir para 1,2 milhões de barris por dia em 2024, face ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.