DJ AIE discute formas de supervisionar gás natural

(DJ Bolsa)-- A Agência Internacional de Energia, ou AIE, uma organização que historicamente tem trabalhado para manter as reservas petrolíferas globais estáveis, está à procura de formas como pode fazer o mesmo para o gás natural, de acordo com alguns responsáveis.

O gás natural está a desempenhar um maior papel no mix de energia global em parte graças aos padrões ambientais mais restritos que lhe dã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.