DJ AIE: EUA não podem parar produção de petróleo com subida da procura

(DJ Bolsa)-- Os EUA estão a produzir mais petróleo do que nunca, com a procura melhor do que o esperado e os receios sobre a descida de países como a Arábia Saudita e a Rússia e empurrarem o maior produtor do mundo a continuar a aumentar a oferta, de acordo com a Agência Internacional de Energia, ou AIE.

No seu relatório mensal, a organização sediada em Paris disse que a oferta total de petróleo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.