DJ AIE: Excedente de petróleo acumulado com a pandemia quase esgotado

(DJ Bolsa)-- Pouco mais de um ano depois de o colapso dos preços do crude terem forçado os países exportadores de petróleo a realizarem cortes da produção históricos, o excedente de oferta que foi acumulado durante as restrições mais extremas da pandemia voltou quase aos níveis normais, disse a Agência Internacional de Energia esta quarta-feira no seu relatório mensal do mercado.

A agê... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone