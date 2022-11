DJ AIE: Exportações de petróleo russo mantêm-se apesar de sanções da UE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Mais de um milhão de barris por dia de exportações de petróleo da Rússia serão alvo de sanções ocidentais que devem entrar em vigor dento de semanas, o que dificultará a tarefa de Moscovo em redirecionar as entregas para outros locais, o que ameaça penalizar ainda mais os mercados de energia globais, disse a Agência Internacional de Energia, ou AIE, esta terça-feira.

