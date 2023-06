DJ AIE: Procura por petróleo deve atingir pico esta década

(DJ Bolsa)-- A crescente procura por petróleo deve abrandar gradualmente ao longo dos próximos cinco anos e atingir um pico antes do final da década, com a adoção dos veículos elétricos a disparar e com as nações desenvolvidas a fazerem uma transição rápida para fontes de energia mais limpas, de acordo com a Agência Internacional de Energia, ou AIE.

A AIE espera que a procura por combustíveis para ...