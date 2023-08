DJ AIE sobe previsões de oferta de petróleo com EUA a contrariarem OPEP+

(DJ Bolsa)-- A Agência Internacional de Energia, ou AIE, aumentou as previsões para a oferta global de petróleo no próximo ano, ao mesmo tempo que moderou as projeções de procura, apontando para um mercado mais equilibrado que poderá limitar os preços do petróleo.

No seu relatório mensal, a AIE disse que espera que a oferta global suba 1,5 milhões de barris por dia no próximo ano, mais ...