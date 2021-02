DJ AIG com prejuízo no quarto trimestre devido a catástrofes e seguros de viagens

(DJ Bolsa)-- O conglomerado de seguros American International Group Inc. passou a um prejuízo no quarto trimestre após ajustes de itens variáveis nos programas de cobertura de risco, sobretudo para certos produtos vendidos pela unidade de seguros de vida da empresa.

A receita ajustada da empresa caiu 10% no quarto trimestre, prejudicada pelos custos adicionais da Covid-19.