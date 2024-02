DJ AIG: Lucro afunda no 4T

(DJ Bolsa)-- O American International Group registou uma queda significativa do lucro no quarto trimestre, salientando que continua a operar num ambiente de risco global cada vez mais complexo.

A gigante dos seguros divulgou na terça-feira um lucro no quarto trimestre de $86 milhões, ou $0,12 por ação, em comparação com $545 milhões, ou $0,72 por ação, no mesmo período do ano anterior.

O lucro ajustado ...