DJ AIG: Margens melhoraram mas resultados foram penalizados por mercados, clima

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A American International Group Inc. melhorou as margens de lucro na unidade estratégica de danos em propriedades e as vendas subiram em alguns produtos, ganhos que foram contrariados pelos mercados voláteis e o mau tempo, que prejudicaram os resultados em algumas áreas.

A AIG, uma das maiores seguradoras em volumes de prémios a nível mundial, registou o melhor desempenho em subscrições da sua histó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.