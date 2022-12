DJ AIG: Unidade de produtos financeiros apresenta pedido de insolvência

(DJ Bolsa)-- A American International Group Inc. disse que a sua subsidiária AIG Financial Products Corp. apresentou um pedido de reorganização no âmbito dos procedimentos de insolvência do Capítulo 11, num esforço para concluir o encerramento da unidade, que desempenhou um papel decisivo na crise financeira de 2008.

A reorganização da AIG Financial Products não terá um impacto material no ...