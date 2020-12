DJ Airbnb: Ações mais do que duplicam no primeiro dia de negociação

(DJ Bolsa)-- As ações da Airbnb Inc. mais do que duplicaram no primeiro dia de negociação em bolsa, esta quinta-feira, refletindo o interesse do mercado em novas empresas cotadas e a capacidade da Airbnb de lidar com queda das viagens motivada pela pandemia.

As ações começaram a negociar a $146 no Nasdaq Stock Market, face ao preço da oferta pública inicial de $68 por ação. A pouco tempo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone