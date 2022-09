DJ Airbus: Ações sobem após administração reiterar alvos de produção, dividendo

(DJ Bolsa)-- As ações da Airbus SE negoceiam em alta esta sexta-feira depois de a fabricante de aviões ter reiterado os alvos de entregas, apesar dos desafios que enfrenta na sua cadeia de fornecimento, e ter dito que está empenhada em aumentar os retornos aos acionistas.

As ações sobem 2,8% para EUR94,95.