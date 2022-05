DJ Airbus assegura contrato com exército dos EUA de cerca de $1,5mM

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE disse esta segunda-feira que prolongou um contrato de suporte logístico com o exército dos EUA de até cinco anos com um valor possivelmente acima de $1,5 mil milhões.

A fabricante de aviões europeia disse que irá fornecer peças de reposição e suporte de engenharia à frota Lakota do exército dos EUA com 482 helicópteros em 67 locais.