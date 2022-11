DJ Airbus assina negócio de venda de aviões no valor de $17mM na China

(DJ Bolsa)-- Uma empresa ligada ao Estado chinês vai comprar 140 aviões à Airbus SE num negócio de $17 mil milhões assinado esta sexta-feira durante a visita do chanceler alemão, Olaf Scholz, à China.

A China Aviation Supplies Holding Co., que é gerida pela Comissão do Conselho de Estado de Supervisão e Administração de Ativos vai comprar 132 aviões A320 e oito A350 à Airbus,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.