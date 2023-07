DJ Airbus: Centenas de motores Pratt & Whitney terão de ser inspecionados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Centenas de aviões da Airbus terão de ser inspecionados depois de um novo problema ter sido descoberto nos motores Pratt & Whitney, exigindo uma recolha.

A empresa detentora da Pratt, a RTX, disse que uma contaminação recentemente descoberta no metal utilizado para fabricar algumas peças para os motores exige que os aviões sejam inspecionados para avaliar se serão necessárias reparaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.