DJ Airbus: Companhias aéreas do Pacífico devem comprar 920 aviões em 20 anos

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE disse que espera que as companhias aéreas sediadas na Austrália, Nova Zelândia e países vizinhos comprem 920 novos aviões ao longo dos próximos 20 anos.

Isto baseia-se na assunção de que o tráfego de passageiros na região do Pacífico vai aumentar em média 3,2% anualmente ao longo das duas próximas décadas, de acordo com a mais recente previsão ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.