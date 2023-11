DJ Airbus: Emirates Airline encomenda 15 aviões A350-900 por $6 mil milhões

(DJ Bolsa)-- A Emirates Airline fez uma encomenda no valor de $6 mil milhões por mais 15 aviões Airbus A350-900, no âmbito dos planos da companhia para entrar em novos mercados com aviões de fuselagem larga em voos de longo curso.

As empresas anunciaram a encomenda esta quinta-feira no festival aéreo do Dubai, dizendo que o negócio leva o total do livro de encomendas da Emirates da família de aviões A350 para 65. O primeiro A350 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.