DJ Airbus: Entregas afundaram 34% em 2020

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE disse esta sexta-feira que as entregas caíram 34% em 2020, com 566 aviões comerciais entregues a 87 clientes.

A empresa disse que recebeu 383 novas encomendas durante o ano e que as encomendas líquidas foram de 268, face a 768 em 2019.

A Airbus disse que tem uma carteira de encomendas de 7.184 aviões, depois de 115 cancelamentos até ao final do ano.