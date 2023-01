DJ Airbus: Entregas de aviões subiram em 2022

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE disse esta terça-feira que entregou mais aviões em 2022 do que no ano anterior, apesar de ter anulado o alvo para o total do ano no início de dezembro.

A fabricante de aviões europeia disse esta terça-feira que entregou 661 aviões comerciais em 2022, face aos 611 que entregou aos clientes em 2021.

No início de dezembro, a Airbus retirou o alvo de 2022 de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.