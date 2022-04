DJ Airbus: Entregas subiram quase 13% no primeiro trimestre - media

(DJ Bolsa)-- A fabricante de aviões europeia Airbus SE entregou cerca de 13% mais aviões no primeiro trimestre do que no período homólogo do ano passado, avançou a Reuters, citando fontes anónimas.

-- A Airbus entregou entre 140 e 142 aviões no trimestre, o que implica cerca de 62 entregas em março, de acordo com a Reuters.