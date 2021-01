DJ Airbus entregou 560 aviões em 2020 - media

(DJ Bolsa)-- A fabricante europeia de aviões Airbus SE entregou perto de 560 aviões a clientes em 2020, disse a Bloomberg no sábado, citando fontes não identificadas.

- A gigante aeroespacial entregou cerca de 550 aviões até 29 de dezembro e adiou o resto das entregas até ao último dia de 2020, disse a Bloomberg.