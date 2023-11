DJ Airbus, Ethiopian Airlines assinam acordo para 11 aviões A350-900

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Airbus assinou um memorando de entendimento com a Ethiopian Airlines para 11 aviões A350-900, uma vez que a companhia aérea de bandeira da Etiópia acrescenta à frota de aeronaves de fuselagem larga.

A fabricante europeia não divulgou os termos financeiros do acordo assinado no festival aéreo do Dubai.

-Por Mauro Orru (mauro.orru@wsj.com)