DJ Airbus: Etihad Airways assina acordo para compra de sete cargueiros A350F

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE disse esta quarta-feira que a companhia aérea Etihad Airways, sediada nos Emirados Árabes Unidos, assinou uma carta de intenções para a compra de sete cargueiros A350F.

Os aviões A350F serão adicionados à frota de cinco A350-1000 da Etihad, uma versão de passageiros da gama A350, disse a empresa europeia.