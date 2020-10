DJ Airbus ganha contrato da Agência Espacial Europeia de EUR491 milhões

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE disse esta quarta-feira que foi selecionada pela Agência Espacial Europeia como a principal empreiteira para o design e construção da nave espacial orbital de retorno à Terra.

O contrato da nave espacial orbital está avaliado em 491 milhões de euros ($576,7 milhões) e faz parte da campanha conjunta da ESA-NASA chamada Mars Sample Return com o propósito de explorar o planeta Marte....

